BREAKING | Il Real Madrid multa Valverde e Tchouameni di 500mila euro ciascuno per rissa

Da justcalcio.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club di calcio ha imposto una multa di 500 mila euro ciascuno a due giocatori dopo un episodio di rissa avvenuto recentemente. La sanzione è stata comunicata ufficialmente e riguarda i due atleti coinvolti nell’incidente durante una partita. La decisione è stata presa dal club e confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’episodio. La notizia si basa su una traduzione di un articolo pubblicato da un sito specializzato in notizie sportive.

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