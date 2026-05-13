Sunia contro il Piano Casa | Tardivo e inadeguato dramma sociale in arrivo

Da ilrestodelcarlino.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sunia critica il Piano Casa annunciato dal governo a fine aprile, definendolo tardivo e poco efficace. Secondo l’associazione, il piano è stato finanziato in maniera limitata e si concentra principalmente sul mercato privato. La posizione espressa si basa su una valutazione negativa del provvedimento, che, secondo i rappresentanti, potrebbe portare a un aumento delle difficoltà sociali legate alla casa.

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"Il Piano Casa presentato dal Governo Meloni il 30 aprile scorso, e finanziato solo in parte con risorse aggiuntive, è tardivo, inadeguato e orientato al mercato privato. Inoltre, è incapace di rispondere alla reale entità della crisi abitativa nella nostra provincia". Lo dichiara Alberto Mazzoni, presidente del Sunia di Ravenna. Da elaborazioni dati Istat, le famiglie in condizione di " disagio di assistenza " a Ravenna sono registrate su un valore percentuale compreso tra il 2,6% e il 3,8%, a seconda del contesto di analisi territoriale. Prendendo come valore medio il 3.2%, gli abitanti nella provincia che sono in disagio di assistenza sono ben 12.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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