Il Sunia critica il Piano Casa annunciato dal governo a fine aprile, definendolo tardivo e poco efficace. Secondo l’associazione, il piano è stato finanziato in maniera limitata e si concentra principalmente sul mercato privato. La posizione espressa si basa su una valutazione negativa del provvedimento, che, secondo i rappresentanti, potrebbe portare a un aumento delle difficoltà sociali legate alla casa.

"Il Piano Casa presentato dal Governo Meloni il 30 aprile scorso, e finanziato solo in parte con risorse aggiuntive, è tardivo, inadeguato e orientato al mercato privato. Inoltre, è incapace di rispondere alla reale entità della crisi abitativa nella nostra provincia". Lo dichiara Alberto Mazzoni, presidente del Sunia di Ravenna. Da elaborazioni dati Istat, le famiglie in condizione di " disagio di assistenza " a Ravenna sono registrate su un valore percentuale compreso tra il 2,6% e il 3,8%, a seconda del contesto di analisi territoriale. Prendendo come valore medio il 3.2%, gli abitanti nella provincia che sono in disagio di assistenza sono ben 12.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sunia contro il Piano Casa: "Tardivo e inadeguato, dramma sociale in arrivo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sunia Sicilia: ‘Piano Casa inadeguato, rischio rendite per i privati? Cosa scoprirai Come influenzeranno i fondi pubblici le rendite dei grandi investitori privati? Perché il fabbisogno di alloggi in Sicilia supera le...

Piano casa e sfratti veloci, il Sunia: “Produrranno una bomba sociale sul territorio provinciale"“Il Piano Casa presentato dal Governo Meloni il 30 aprile scorso e finanziato solo in parte con risorse aggiuntive, è tardivo, inadeguato e orientato...

Argomenti più discussi: Sunia contro il Piano Casa: Tardivo e inadeguato, dramma sociale in arrivo; Un piano casa senza piano e senza soldi; Il sindaco contro il Sunia: Il Piano Casa è concreto . Rigeneriamo la città; Piano casa e sfratti veloci, il Sunia: Produrranno una bomba sociale sul territorio provinciale.

L'ennesimo bluff del #governomeloni, ma sul serio pensano che gli italiani siano tutti scemi? #PianoCasa #meloniacasa x.com

Inciviltà condominiale reddit

Ravenna, oltre 3mila famiglie aspettano una casa. Sunia: Con gli sfratti veloci rischio bomba socialeEmergenza casa. Sunia Ravenna chiede confronto urgente con il Prefetto e con istituzioni locali per disinnescare una miscela esplosiva ... ravennanotizie.it