Piano casa e sfratti veloci il Sunia | Produrranno una bomba sociale sul territorio provinciale

Il sindacato degli inquilini ha commentato il Piano Casa approvato dal governo a fine aprile, definendolo tardivo e insufficiente. Secondo quanto dichiarato, il piano è principalmente rivolto al mercato privato e non affronta adeguatamente le esigenze di chi cerca una sistemazione abitativa. Il sindacato avverte che le misure, tra cui gli sfratti rapidi, potrebbero portare a una crescita significativa dei problemi sociali nel territorio provinciale.

“Il Piano Casa presentato dal Governo Meloni il 30 aprile scorso e finanziato solo in parte con risorse aggiuntive, è tardivo, inadeguato e orientato al mercato privato. Inoltre, è incapace di rispondere alla reale entità della crisi abitativa nella nostra provincia”. E' quanto ha detto Alberto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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