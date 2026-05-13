Summit Conte-De Laurentiis rinviato | prima la Champions

Il previsto incontro tra l'allenatore e il presidente del club è stato rimandato, con la priorità che ora viene data alle competizioni europee. La partita di Champions League, infatti, ha imposto uno spostamento della riunione, che si terrà in un momento successivo. Nessuna data ufficiale è ancora stata comunicata per il nuovo appuntamento tra le due parti.

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Il confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis dovrà attendere ancora. Il summit, inizialmente immaginato dopo la sfida contro il Bologna, è stato rinviato. Prima il Napoli vuole chiudere in modo definitivo la qualificazione alla prossima Champions League. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, presidente e allenatore non si siederanno al tavolo finché non arriverà la certezza aritmetica del pass europeo. La priorità resta il campo. Solo dopo si potrà parlare davvero di futuro. Il prossimo snodo sarà la trasferta di Pisa. Se il Napoli riuscirà a blindare la Champions, il confronto potrà essere fissato nei giorni successivi.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Summit Conte-De Laurentiis rinviato: prima la Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Conte-De Laurentiis, summit rinviato dopo il ko con la LazioIl confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte non è saltato, ma per ora resta congelato. Leggi anche: Conte-De Laurentiis, summit rinviato: decide il Pisa Temi più discussi: CONTE-NAPOLI, ATTESO IL SUMMIT CON DE LAURENTIIS: SPUNTA LA DATA DELL'INCONTRO; IL MATTINO – CONTE-NAPOLI, SUMMIT DECISIVO CON DE LAURENTIIS PER IL PROLUNGAMENTO; Summit Conte-De Laurentiis, CorSport: non è mica certo che proseguiranno insieme. Antonio infastidito per alcune cose; Conte-De Laurentiis, summit dopo Pisa: il futuro al Napoli resta in bilico – CdS. Conte-De Laurentiis, slitta il summit per decidere il futuro: le ultime x.com Conte-De Laurentiis, slitta il summit per decidere il futuro: le ultimeL’appuntamento sarebbe stato semplicemente rinviato di qualche giorno, probabilmente dopo la trasferta di Pisa ... tuttonapoli.net Conte-De Laurentiis, Corbo: Andranno ad Ischia, ristorante famoso e goccia di ChampagneAntonio Corbo rivela che il summit tra Conte e De Laurentiis potrebbe tenersi a Ischia a qualificazione Champions ottenuta. areanapoli.it