conte de laurentiis summit rinviato dopo il ko con la lazio

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il confronto tra il presidente e l’allenatore della squadra è stato rimandato. Originariamente previsto in questa fase, l’incontro tra le parti è stato spostato senza una nuova data stabilita. La notizia arriva dopo la partita e non ci sono dettagli su eventuali discussioni o decisioni prese in vista del futuro. Attualmente, non ci sono comunicazioni ufficiali sulla ripresa del dialogo.

Il confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte non è saltato, ma per ora resta congelato. La sconfitta contro la Lazio ha inciso anche sui tempi del vertice che dovrà chiarire il futuro della panchina azzurra. È questa la lettura proposta dal Corriere dello Sport. L’idea iniziale del club era diversa. Il Napoli stava valutando di anticipare il faccia a faccia, così da arrivare prima a una definizione del quadro tecnico. Il ko con i biancocelesti, però, ha cambiato il contesto e ha reso meno lineare una tabella che sembrava già impostata. Il quotidiano scrive che “la frenatina internazionale dopo la sconfitta con la Lazio . ha prodotto una conseguenza anche sulle agende di De Laurentiis e Conte”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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