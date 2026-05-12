Conte-De Laurentiis summit rinviato | decide il Pisa

Il confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, previsto in precedenza, è stato rinviato e la decisione finale sarà presa dal Pisa. La data dell'incontro non è stata ancora fissata, e il motivo del rinvio non è stato comunicato ufficialmente. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato allo spostamento dell'appuntamento.

Il confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis dovrà attendere ancora. La sconfitta contro il Bologna ha rinviato il verdetto sulla qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. E, di conseguenza, anche il summit decisivo sul futuro della panchina azzurra. Il Napoli aveva la possibilità di chiudere il discorso europeo già ieri. Serviva una vittoria. È arrivato invece un ko che lascia ancora tutto sospeso. Ora il prossimo snodo sarà la gara contro il Pisa. Con tre punti, gli azzurri potrebbero blindare finalmente l’obiettivo e aprire subito dopo il tavolo della programmazione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calendario delle decisioni è stato inevitabilmente spostato: “Tutto rimandato a domenica.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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