A Colleferro, Matteo Falera si è distinto in una tappa della Coppa del Mondo di aerobica svoltasi in Portogallo. L’atleta ha ottenuto risultati di rilievo in questa competizione internazionale, portando il nome della città in evidenza nel settore. La manifestazione si è svolta a Cantanhede, con Falera tra i protagonisti in una gara che ha coinvolto numerosi atleti provenienti da vari paesi.

CANTANHEDE (Portogallo) COLLEFERRO – Ancora una volta, il nome di Matteo Falera risuona con forza nel panorama internazionale della ginnastica aerobica. Un doppio argento che vale oro Matteo è salito sul secondo gradino del podio in due categorie fondamentali, dimostrando una versatilità e una tenuta mentale fuori dal comune: Il cuore a Colleferro: l’orgoglio di una città e della famiglia Dietro ogni medaglia ci sono i sacrifici fatti lontano dai riflettori, ma anche il calore di una comunità che non ha mai smesso di fare il tifo. Per Colleferro, Matteo non è solo un campione, ma un simbolo di dedizione e resilienza. La sua famiglia, primo e incrollabile pilastro di questo percorso, vive questi successi con un’emozione indescrivibile. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. L’orgoglio della città vola sulle ali dell’Aerobica: Matteo Falera brilla in Coppa del Mondo in Portogallo

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