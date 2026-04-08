Il Palermo vola in Australia | rosanero in amichevole a Perth contro la Juventus ad agosto

Il Palermo annuncia la sua prima visita in Australia, dove disputerà un'amichevole a Perth contro la Juventus nel mese di agosto. La partita fa parte della preparazione pre-season e rappresenta un evento storico per il club, che ha superato i 125 anni di attività. La trasferta in Australia segna un passo importante nel percorso di allenamento e programmazione della squadra per la nuova stagione.