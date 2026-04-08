Il Palermo vola in Australia | rosanero in amichevole a Perth contro la Juventus ad agosto
Il Palermo annuncia la sua prima visita in Australia, dove disputerà un'amichevole a Perth contro la Juventus nel mese di agosto. La partita fa parte della preparazione pre-season e rappresenta un evento storico per il club, che ha superato i 125 anni di attività. La trasferta in Australia segna un passo importante nel percorso di allenamento e programmazione della squadra per la nuova stagione.
Per la prima volta nella sua storia, il Palermo sbarca in Australia. Una tappa speciale della prossima preparazione pre-season, destinata a rappresentare una vera e propria pietra miliare negli oltre 125 anni di storia del club rosanero. L’occasione è la straordinaria partecipazione a “Calcio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Palermo, si vola in Australia per la pre-stagionell Palermo vola in Australia per la pre-stagione 2026, partecipando a Calcio Italiano a Perth. L’amichevole di prestigio sarà contro la Juventus, con altre sfide tra grandi club italiani. msn.com
Palermo vola al Barbera: Avellino ko, playoff più vicini - facebook.com facebook