L'imbarcazione Trinidad, parte della Flotilla diretta a Gaza, si è capovolta nel Mediterraneo a causa di una tempesta. A bordo viaggiava una rappresentante italiana, che ha dichiarato che la barca è affondata, ma il gruppo continuerà il viaggio verso la destinazione prevista. Non ci sono notizie di altre persone coinvolte o di danni a terzi in questa fase.

FIRENZE L’imbarcazione Trinidad della Flotilla per Gaza, su cui viaggiava Antonella Bundu, è affondata nel Mediterraneo a causa di una tempesta. "Ora siamo a Creta, sulla terra ferma, ma appena il mare tornerà calmo ripartiremo in direzione di Gaza con un’altra imbarcazione", assicura l’ex candidata di Toscana Rossa alla Regione Toscana, raggiunta telefonicamente. E’ stata una nave di Open Arms a soccorrere coi gommoni i 12 naufraghi, fra attivisti a bordo ed equipaggio. "Ieri sera (venerdì notte, ndr) il primo giorno di ’tormenta’ (tempesta in spagnolo) - racconta la Bundu in un post sui suoi profili social -. Dopo alcune ore di mare grosso, con sballottamenti a destra e a manca, la barca ha cominciato a spezzarsi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bundu, la fiorentina sulla Flotilla: "La nostra barca è affondata. Ma proseguiremo verso Gaza"

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