Nella tratta tra Pisa e Firenze, i treni della mattina sono spesso pieni già alla partenza, con i passeggeri costretti a stare in piedi e senza posti disponibili. In particolare, tra le 7 e le 8, chi si presenta alla stazione di Pontedera si trova davanti a convogli sovraffollati, con molte persone ammassate all’interno, come descritto da alcuni viaggiatori. La situazione si ripete quotidianamente e suscita le proteste di chi utilizza regolarmente il servizio.

Pontedera, 13 maggio 2026 – Treni strapieni nella tratta Pisa-Firenze. Chi sale alla stazione di Pontedera, la mattina tra le 7 e le 8, trova già i convogli senza neppure un posto a sedere e con tante persone in piedi. Chiaramente la situazione peggiora nel percorso di avvicinamento al capoluogo di regione. A segnalare il problema è Giampaolo Lazzeri di Santa Maria a Monte, direttore della storica filarmonica Rossini di Firenze e presidente dell’Anbima (l’associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome) nazionale e toscana. Lazzeri ha inviato una mail di protesta all’assessore regionale ai trasporti e alla mobilità. “Mio...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sul treno Pisa-Firenze, la protesta: “Ammassati come su carri bestiame”

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