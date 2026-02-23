Principio d’incendio sul treno scatta l’allarme | stop alla linea Aezzo-Firenze circolazione ripartita alle 10

Un principio di incendio su un treno diretto da Arezzo a Pistoia ha causato l’interruzione della linea tra Arezzo e Firenze. Le fiamme sono state prontamente segnalate, portando all’intervento dei vigili del fuoco e alla sospensione temporanea dei collegamenti. La circolazione è ripresa alle 10, dopo aver spento il fuoco e verificato la sicurezza dei passeggeri. La causa dell’incendio resta in fase di accertamento.

Rignano sull’Arno (Firenze), 23 febbraio 2026 – Paura questa mattina nei pressi della stazione ferroviaria di Rignano sull’Arno per un principio d’incendio che ha interessato un treno partito da Arezzo e diretto a Pistoia. L’allarme è scattato alle 7.25. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con una squadra del distaccamento di Figline Valdarno e personale dalla sede centrale, oltre all’autobotte inviata in supporto. All’arrivo dei soccorritori l’incendio risultava già estinto. I vigili del fuoco hanno preso contatto con il capotreno e proceduto alle verifiche del locomotore, posizionato in fondo al convoglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Principio di incendio su un treno, interrotta la lineaUn principio di incendio su un locomotore ha interrotto la linea ferroviaria, causando disagi ai passeggeri.

Treni: incendio di un locomotore a Rignano. Passeggeri messi in sicurezzaI Vigili del Fuoco sono intervenuti stamani, 23 febbraio 2026, nel comune di Rignano sull'Arno nei pressi della stazione ferroviaria, per un principio d'incendio di un locomotore di un convoglio passe ... firenzepost.it

* 18821 (FIRENZE RIFREDI-MONTEVARCHI T) cancellato * 18742 (AREZZO-FIRENZE SMN) cancellato da FIGLINE VALDARNO a FIRENZE SMN * 18747 (FIRENZE SMN-AREZZO) cancellato da FIRENZE SMN a FIGLINE V. #treni x.com

