Un giovane di 19 anni di origine straniera è stato arrestato a Firenze dalla Polizia Ferroviaria, che aveva ricevuto quattro segnalazioni di molestie sessuali su treni regionali. Secondo quanto riferito, si avvicinava alle viaggiatrici e le palpeggiava durante il tragitto. Il ragazzo è stato fermato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un giovane uomo straniero di 19 anni è stato fermato dalla Polizia Ferroviaria di Firenze con l’accusa di molestie sessuali ai danni di giovani viaggiatrici. Il provvedimento è stato eseguito dopo 4 segnalazioni giunte tra il 22 e il 23 aprile, che hanno permesso agli agenti di identificare il presunto responsabile, poi individuato e bloccato presso la stazione di Firenze Santa Maria Novella. Molestie alle viaggatrici a Firenze Modalità degli episodi e identificazione del sospetto L'arresto alla stazione di Firenze Santa Maria Novella Fermo e misura cautelare Le conseguenze dell'operazione Molestie alle viaggatrici a Firenze...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Molesta le viaggiatrici a Firenze avvicinandole sul treno per poi palpeggiarle, le conseguenze per un 19enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tales From Underground - Passante AV Firenze. Perforazioni Stazione Belfiore

Notizie correlate

Molesta i passeggeri sul treno partito da Milano poi si lancia tra i binari: arrestatoHa molestato i passeggeri, ha tentato di buttarsi sui binari e ha aggredito un carabiniere che ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso.

Leggi anche: Molesta una 16enne sul bus. Poi qualcuno spruzza lo spray. L’autista: "Sale spesso ubriaco"