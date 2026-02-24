Schiacciato sotto al muletto grave incidente sul lavoro | operaio di 60 anni portato a Careggi

Un incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio di 60 anni, che è stato gravemente ferito dopo essere stato schiacciato alle gambe da un muletto in via Baldanzese a Calenzano. La macchina ha causato ferite serie, e l’uomo è stato portato urgentemente all’ospedale di Careggi. I soccorritori hanno immediatamente intervenuto sul posto, cercando di stabilizzare le condizioni dell’operaio. La scena rimane sotto osservazione delle autorità competenti.

Calenzano (Firenze), 24 febbraio 2026 – Un operaio di 60 anni è rimasto gravemente ferito  in via Baldanzese, a Calenzano, dopo essere rimasto accidentalmente schiacciato alle gambe da un muletto. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno.  Lanciato l’allarme al numero di emergenza 112, sul posto sono arrivati il prima possibile i vigili del fuoco che, utilizzando cuscini di sollevamento e divaricatori, sono riusciti a liberare l’uomo dal peso del mezzo meccanico.  Una volta estratto dal mezzo e stabilizzato dal personale sanitario intervenuto, il 60enne è stato trasportato in codice rosso, e dunque in gravi condizioni, al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

