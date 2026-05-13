Grave incidente sul lavoro a Castelfranco Piandiscò | 52enne in elisoccorso a Careggi

Un incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Castelfranco Piandiscò, intorno alle 14:30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 dell’Asl Toscana Sud Est. Un uomo di 52 anni è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Careggi. La dinamica dell’incidente non è stata ancora resa nota.

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CASTELFRANCO PIANDISCÒ – Un grave incidente sul lavoro si è consumato nel primo pomeriggio di oggi (13 maggio), intorno alle 14,30, mobilitando i soccorsi del 118 dell’Asl Toscana Sud Est. Il fatto è avvenuto in località Castelfranco, dove un uomo di 52 anni è rimasto vittima di un infortunio le cui dinamiche sono tuttora in corso di accertamento. La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente con l’invio sul posto dell’automedica del Valdarno e di un’ambulanza della Misericordia di Piandiscò. Valutata la gravità delle condizioni del lavoratore, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1, che è atterrato poco dopo nei pressi del luogo dell’incidente per accelerare i tempi di ospedalizzazione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Grave incidente sul lavoro a Castelfranco Piandiscò: 52enne in elisoccorso a Careggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Incidente sul lavoro: 52enne trasferito a Careggi Incidente sul lavoro a Castel San Niccolò, uomo di 49 anni trasportato in elisoccorso a CareggiPalestra H24? Sì, ma occhio alla schiena! Confartigianato: ‘Meglio un istruttore vero che un badge alla porta Oh, levate quell’acqua ferma! Il... Grave incidente sul lavoro a Castelfranco Piandiscò: 52enne in elisoccorso a CareggiCASTELFRANCO PIANDISCÒ – Un grave incidente sul lavoro si è consumato nel primo pomeriggio di oggi (13 maggio), intorno alle 14,30, mobilitando i soccorsi del 118 dell’Asl Toscana Sud Est. Il fatto è ... msn.com 52enne in codice 3 a Careggi dopo incidente sul lavoroUn uomo di 52 anni è stato trasportato questo pomeriggio in codice 3 con l’elisoccorso Pegaso 1 da Castelfranco Pian Di Scò all’ospedale di Careggi a causa di un incidente sul lavoro. I soccorsi ... teletruria.it