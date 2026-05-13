Sul Laghetto o in Rosa due feste fra salamelle e concerti
Due eventi si svolgono questa settimana tra il Laghetto e Rosa, offrendo un mix di musica dal vivo e intrattenimento. Si ascoltano canzoni italiane di pop e rock, mentre si balla con la musica dance dagli anni Settanta. Le serate prevedono anche passeggiate notturne e momenti di relax sotto le stelle, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente per i partecipanti.
Il pop e il rock italiano da cantare a squarciagola, la musica dance dagli anni ‘70 in uno spettacolo coreografico e travolgente, le passeggiate sotto le stelle e le serate col naso all’insù. E poi le bancarelle degli hobbisti, un raduno di auto d’epoca e mezzi militari, giochi per i più piccoli e specialità culinarie tutte da gustare. Due weekend di eventi, concerti e iniziative con la 53esima edizione della Festa della chiesa di San Francesco a Giussano, organizzata dall’associazione Comitato Zona Laghetto in collaborazione con diverse realtà locali, Pro Loco, Comunità pastorale e Comune. Il sipario si alzerà venerdì alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici, tra salamelle e gnocco fritto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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