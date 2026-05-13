Due eventi si svolgono questa settimana tra il Laghetto e Rosa, offrendo un mix di musica dal vivo e intrattenimento. Si ascoltano canzoni italiane di pop e rock, mentre si balla con la musica dance dagli anni Settanta. Le serate prevedono anche passeggiate notturne e momenti di relax sotto le stelle, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente per i partecipanti.

Il pop e il rock italiano da cantare a squarciagola, la musica dance dagli anni ‘70 in uno spettacolo coreografico e travolgente, le passeggiate sotto le stelle e le serate col naso all’insù. E poi le bancarelle degli hobbisti, un raduno di auto d’epoca e mezzi militari, giochi per i più piccoli e specialità culinarie tutte da gustare. Due weekend di eventi, concerti e iniziative con la 53esima edizione della Festa della chiesa di San Francesco a Giussano, organizzata dall’associazione Comitato Zona Laghetto in collaborazione con diverse realtà locali, Pro Loco, Comunità pastorale e Comune. Il sipario si alzerà venerdì alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici, tra salamelle e gnocco fritto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sul Laghetto o in Rosa, due feste fra salamelle e concerti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“Da 10 anni ho gli stessi prezzi dei biglietti dei miei concerti. Gli stranieri sparano cifre folli. Due feste a Roma per il mio 60esimo compleanno”: così JovanottiJovanotti, ieri 23 aprile, ha presentato in Campidoglio il “Jovagiro” il tour in bicicletta che unirà tutte le tappe del Jova Summer Party 2026.

Castelli aperti, feste e sagre, vino, camminate e concerti: il week-end in provinciaSono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nel lungo fine-settimana del Primo Maggio.

Argomenti più discussi: Sul Laghetto o in Rosa, due feste fra salamelle e concerti; In Lombardia affacciato su un laghetto c’è uno chef che abbina i suoi piatti alle tisane; Sibillini, il risveglio del Lago di Palazzo Borghese e del suo abitante segreto; Parco Naturale Regionale Monti Simbruini: Iniziative ed eventi: Subiaco: tra i monasteri ed il laghetto di San Benedetto.

Il laghetto dell'Eur e sullo sfondo la cupola della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, nello splendore della primavera. The EUR lake, with the dome of the Church of Saints Peter and Paul rising in the background, bathed in the splendor of spring. IG: giancarlo.ro x.com

Il mio laghetto interno ... reddit

Napoli, parco del Poggio: polemiche sul laghetto cancellatoIl giorno dopo l’inaugurazione del Parco del Poggio ai Colli Aminei, rimesso a nuovo e riqualificato con una valorizzazione del verde, dei servizi e delle aree attrezzate, incalza la polemica sulla ... napoli.repubblica.it