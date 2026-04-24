Il cantante ha annunciato di mantenere invariati i prezzi dei biglietti per i suoi concerti da dieci anni, mentre altri artisti stranieri chiedono tariffe molto più alte. In occasione del suo 60esimo compleanno, ha organizzato due feste a Roma. Il 23 aprile ha presentato in Campidoglio il “Jovagiro”, un tour in bicicletta che collegherà tutte le tappe del Jova Summer Party 2026.

Jovanotti, ieri 23 aprile, ha presentato in Campidoglio il “Jovagiro” il tour in bicicletta che unirà tutte le tappe del Jova Summer Party 2026. Una festa itinerante su due ruote che attraversa l’Italia, con partenza dalla Capitale e conclusione con i due appuntamenti finali del 12 e 13 settembre al Circo Massimo. “Su Roma ho solo bei ricordi e un pò di nostalgia. – dice l’artista – Io sono nato a Roma e sono cresciuto qui fino a 19 anni, poi sono andato a Milano e a volte, invecchiando come si dice, ho un pò il rammarico di non aver fatto di questa mia romanità un asset delle mie canzoni, perché per un artista, per un cantante avere un luogo di riferimento poi diventa importante, penso a Venditti, a Dalla con Bologna”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Da 10 anni ho gli stessi prezzi dei biglietti dei miei concerti. Gli stranieri sparano cifre folli. Due feste a Roma per il mio 60esimo compleanno”: così Jovanotti

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