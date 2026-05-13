Nella regione sono state predisposte delle linee guida operative destinate alle aziende sanitarie che riceveranno richieste di suicidio assistito. L’anno scorso, due cittadini lombardi hanno esercitato questo diritto stabilito dalla Corte Costituzionale. La notizia ha suscitato reazioni nella maggioranza politica, con l’annuncio di un vademecum che dovrebbe regolare la procedura in caso di richieste di questa natura.

La notizia che sono pronte le " indicazioni operative " per Ats e Asst che ricevano richieste di suicidio assistito (l’anno scorso due lombardi hanno esercitato questo diritto sancito dalla Corte Costituzionale ) agita la maggioranza. Il documento che Guido Bertolaso si accinge a licenziare assumendosene "la responsabilità come assessore", ha chiarito lui stesso, è stato condiviso con i capigruppo del centrodestra al Pirellone, recependo da loro anche alcune integrazioni, e lo stesso governatore della Lega Attilio Fontana aveva annunciato l’intenzione di procedere con linee guida, ma l’annuncio ha irritato Matteo Forte (in foto), ciellinerrimo consigliere di FdI e presidente della Commissione Affari istituzionali che bocciò la proposta di legge regionale d’iniziativa popolare: "È un errore perché manca una legge nazionale – tuona –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Suicidio assistito, il vademecum (annunciato) agita la destra

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