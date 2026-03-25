Un individuo ha scelto di porre fine alla propria vita attraverso il suicidio assistito, diventando la quattordicesima persona nel paese a farlo. Questa persona è la prima ad aver utilizzato un sistema di puntamento oculare per eseguire la decisione. La comunicazione è stata resa nota dall’Associazione Luca Coscioni.

Il farmaco era stato appositamente predisposto dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per consentire di azionare l’infusione endovenosa del farmaco per il fine vita. Come sottolinea l’Associazione Coscioni,Libera è la 14esima persona in Italia ad aver avuto accesso al suicidio medicalmente assistitoela seconda in Toscana,ma è la prima che lo fa attraverso il dispositivo oculare. Libera(nome di fantasia) aveva fatto richiesta affinché fosse un medico a somministrarle il farmaco main Italia l’eutanasia non è possibilee così era stata interpellata la Corte Costituzionale. Di conseguenza è stato disposto che un medico non avrebbe potuto... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fine vita, Libera è la 14esima persona in Italia che sceglie il suicidio assistito

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