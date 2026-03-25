E’ morta ‘Libera’ per la 55enne suicidio assistito con il dispositivo fornito dalla Usl

Una donna di 55 anni, affetta da sclerosi multipla, ha deciso di porre fine alla propria vita attraverso il suicidio assistito, utilizzando il dispositivo fornito dalla USL. La vicenda ha suscitato attenzione nel settore sanitario e legale, mentre le autorità competenti stanno verificando i dettagli dell’accaduto. La donna, residente in Toscana, aveva comunicato la propria decisione prima della tragica conclusione.

(Adnkronos) – Suicidio assistito per 'Libera', 55enne toscana affetta da sclerosi multipla. La donna "è morta a casa sua in seguito all'autosomministrazione di un farmaco letale tramite il dispositivo con comando oculare che era stato appositamente predisposto dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) per consentire di azionare l’infusione endovenosa del farmaco per il fine vita".. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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