Suicida su TikTok la rabbia del papà | Su Vincent ancora nessun indagato

Un giovane si è suicidato su TikTok, lasciando il suo padre in preda alla rabbia. Il genitore ha denunciato che, pur avendo identificato alcuni responsabili, nessuno di loro è stato ancora soggetto a indagini ufficiali. Ha inoltre affermato che gli autori delle accuse contro suo figlio si sono dichiarati colpevoli, ma nessuna procedura legale è stata avviata nei confronti di queste persone.

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"Gli artefici della congiura contro mio figlio sono rei confessi, ma nessuno di loro è stato indagato. Anzi, fino a ora l’unico a essere ascoltato in Questura come persona informata dei fatti sono stato io". Si commuove Matteo Plicchi, padre di Vincent, parlando del figlio, il giovane cosplayer bolognese conosciuto online come Inquisitor Ghost, scomparso il 9 ottobre 2023 a soli 23 anni. L’occasione è la presentazione in Comune del cortometraggio ‘Vincent - The True Story of Inquisitor Ghost’, dedicato proprio al giovane che si è tolto la vita nel 2023 dopo aver subito una forte campagna d’odio sui social. Insieme a Plicchi, a Palazzo d’Accursio, ci sono il regista del cortometraggio Valerio Lo Muzio, Andrea Bilotto, presidente dell’Aics (Associazione italiana cyberbullismo e sexting), e il sindaco Matteo Lepore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Suicida su TikTok, la rabbia del papà: "Su Vincent ancora nessun indagato" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Un film su Vincent, tiktoker suicida. La rabbia del papà: “Non è stata fatta giustizia”Bologna, 11 maggio 2026 - Ci sarà il Vincent “allegro, spensierato, a cui tutti volevano bene” ma anche “l’ombra dell’angoscia che turbava la sua... Lo studente indagato per le recensioni delle messe su TikTok: «Volevo fare solo satira»È indagato per vilipendio della religione Taylor Ragazzini, 31 anni, residente a Ravenna e studente di Antropologia, finito al centro di un’inchiesta... Argomenti più discussi: Suicida su TikTok, la rabbia del papà: Su Vincent ancora nessun indagato; Tiktoker suicida in diretta, il papà: Gli haters di mio figlio non mai stati sentiti o indagati; La storia di Vincent Plicchi sarà raccontata in un film; Un film su Vincent, tiktoker suicida. La rabbia del papà: Non è stata fatta giustizia. #Social e #cyberbullismo, a tre anni dalla morte del tiktoker Vincent Plicchi #suicida online il papà si sfoga: Fate buttare via i telefonini perché oggi dal punto di vista legale nessuno protegge i nostri figli. x.com Ho lasciato TikTok reddit Tiktoker suicida in diretta, il papà: Gli haters di mio figlio non mai stati sentiti o indagatiIl papà di Vincent Plicchi chiede nuove indagini sulla morte del figlio e vuole che si dia seguito alla 'campagna di odio' emersa contro il figlio. E dice: Anche le vittime di cyberbullismo così smet ... dire.it