Lo studente indagato per le recensioni delle messe su TikTok | Volevo fare solo satira

È indagato per vilipendio della religione Taylor Ragazzini, 31 anni, residente a Ravenna e studente di Antropologia, finito al centro di un’inchiesta dopo la pubblicazione su TikTok di alcuni video girati durante le funzioni religiose. Il giovane, che conta circa 9.500 follower, aveva realizzato sei clip poi diventate virali, in cui recensiva messe e riti con il tono di una telecronaca sportiva. «Non pensavo potessero esserci conseguenze legali», ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. Ragazzini respinge le accuse e rivendica di aver sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso: « Ho sempre cercato di portare rispetto, anche perché sono una persona curiosa, anche in virtù degli studi che faccio. 🔗 Leggi su Open.online

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lo studente indagato per le recensioni...

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