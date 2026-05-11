Svolta Don Fiscer addio alla parrocchia | ecco il nuovo e speciale incarico per il prete social
Don Roberto Fiscer ha comunicato che lascerà la parrocchia della Santissima Annunziata del Chiappeto a Borgoratti per assumere un nuovo incarico. La decisione è stata resa nota recentemente e rappresenta un cambiamento importante nella sua attività pastorale. Al momento, non sono state divulgate ulteriori informazioni sul nuovo ruolo che il sacerdote andrà a ricoprire. La comunità locale si prepara a salutare il sacerdote che ha guidato la parrocchia negli ultimi anni.
Don Roberto Fiscer ha annunciato che lascerà la chiesa della Santissima Annunziata del Chiappeto a Borgoratti per un nuovo ruolo. Il prete ‘social’, con più di 800mila follower su TikTok e 280mila su Instagram, ha spiegato che l'arcivescovo di Genova Marco Tasca gli ha affidato un nuovo speciale.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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