Svolta Don Fiscer addio alla parrocchia | ecco il nuovo e speciale incarico per il prete social

Don Roberto Fiscer ha comunicato che lascerà la parrocchia della Santissima Annunziata del Chiappeto a Borgoratti per assumere un nuovo incarico. La decisione è stata resa nota recentemente e rappresenta un cambiamento importante nella sua attività pastorale. Al momento, non sono state divulgate ulteriori informazioni sul nuovo ruolo che il sacerdote andrà a ricoprire. La comunità locale si prepara a salutare il sacerdote che ha guidato la parrocchia negli ultimi anni.

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