Don Roberto Fiscer lascia la parrocchia | il prete da 800.000 follower avrà un incarico sui social

Don Roberto Fiscer, sacerdote di 49 anni, ha comunicato sui social di aver lasciato la guida della parrocchia per assumere un nuovo ruolo legato ai social media. Con oltre 800.000 follower su TikTok e più di 200.000 su altre piattaforme, il prete ha condiviso la notizia attraverso un video pubblicato online. La sua presenza digitale ha attirato l’attenzione di molti utenti nelle ultime settimane.

Don Roberto Fiscer, 49 anni, ha annunciato sui social il suo nuovo incarico. Ha 800.000 follower su TikTok, oltre 200.000 su Instagram. Non seguirà più una parrocchia ma si occuperà direttamente di comunicazione per la diocesi di Genova.🔗 Leggi su Fanpage.it

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