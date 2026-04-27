Assistenza psicologica a scuola | al via il servizio AscoltaMI su Piattaforma Unica per gli studenti Decreto ministeriale
È stato emanato un decreto ministeriale che avvia il servizio AscoltaMI, un supporto di assistenza psicologica disponibile sulla Piattaforma Unica dedicata agli studenti. Il nuovo intervento mira a offrire un aiuto pratico ai giovani che incontrano difficoltà durante il percorso scolastico, garantendo un punto di ascolto e supporto accessibile online. La misura si inserisce in un quadro di iniziative dedicate alla tutela del benessere degli studenti.
Arriva un aiuto concreto per affrontare le fragilità che i ragazzi incontrano durante il loro percorso di crescita. In base a quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'istruzione e del merito del 30 marzo 2026, prende il via in via sperimentale il servizio di assistenza psicologica per gli studenti. L'iniziativa poggia su uno stanziamento importante: 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 18,5 milioni all'anno a partire dal 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
AscoltaMI, arriva il servizio di supporto psicologico telematico per gli studenti: operativo da marzo tramite la piattaforma UNICAIl Ministero dell'Istruzione e del Merito avvia AscoltaMI, il nuovo servizio di supporto psicologico dedicato agli studenti delle scuole secondarie.
Scuola: arriva “AscoltaMI”, il sostegno psicologico per gli studenti. L'annuncio di ValditaraUn nuovo strumento digitale è pronto a entrare nelle scuole italiane, si chiama AscoltaMI ed è un servizio di supporto psicologico rivolto agli...
Contenuti utili per approfondire
Argomenti più discussi: Supporto psicologico online per gli studenti, Garante privacy dà il via libera al servizio AscoltaMi; Ok del Garante al servizio psicologico online per studenti.
Come si usa la piattaforma Unica per le iscrizioni a scuolaDall’8 al 31 gennaio 2025 sarà tempo di iscriversi al nuovo anno scolastico: attraverso la piattaforma Unica sarà possibile effettuare l'iscrizione a tutte le prime classi della scuola primaria, ... wired.it
Come funziona la piattaforma UNICA prima e dopo le iscrizioni a scuola: le 10 funzioni da ricordareC'è tempo fino alle ore 20:00 prossimo 14 febbraio per completare l'iscrizione all'anno scolastico 2026/2027. Le domande per il I e il II ciclo di istruzione possono essere presentate online, ... fanpage.it
Imu 2026, acconto il 16 giugno: dal taglio fino al 50% per gli immobili non utilizzati alla revisione dei criteri comunali fino alla piattaforma unica per i versamenti, il sistema cambia struttura e modalità di gestione. Leggi l'articolo per saperne di più - facebook.com facebook