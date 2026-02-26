Borse di studio Campania 2025-2026 250 euro agli studenti | requisiti Isee e come fare domanda online

Sono aperte le domande per le borse di studio in Campania per l’anno scolastico 2025-2026. Gli studenti delle superiori con un Isee inferiore a 15.000 euro possono richiedere un contributo di 250 euro. La procedura di presentazione è online e richiede il rispetto di alcuni requisiti specifici. Tutti i dettagli sono disponibili sui siti ufficiali dedicati.

