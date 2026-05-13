Su Noi Magazine l’intervista a Oreste Pollicino | libertà d’informazione e Costituzione l’art 21 è moderno ma le domande sono cambiate

Su Noi Magazine, inserto settimanale gratuito della Gazzetta del Sud, è stata pubblicata un’intervista a Oreste Pollicino. Al centro dell’intervista ci sono i temi della libertà di informazione e della Costituzione, con particolare attenzione all’articolo 21. L’intervistato ha affermato che l’articolo 21 è “moderno”, anche se le domande poste dai cittadini e dai giornalisti sono cambiate nel tempo.

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