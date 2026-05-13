Su Noi Magazine l’intervista a Oreste Pollicino | libertà d’informazione e Costituzione l’art 21 è moderno ma le domande sono cambiate
Su Noi Magazine, inserto settimanale gratuito della Gazzetta del Sud, è stata pubblicata un’intervista a Oreste Pollicino. Al centro dell’intervista ci sono i temi della libertà di informazione e della Costituzione, con particolare attenzione all’articolo 21. L’intervistato ha affermato che l’articolo 21 è “moderno”, anche se le domande poste dai cittadini e dai giornalisti sono cambiate nel tempo.
Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand di Società Editrice Sud dedicato alla media education - e del progetto originale “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine". L’appuntamento è il giovedì (questo è il penultimo numero della stagione,.🔗 Leggi su Feedpress.me
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