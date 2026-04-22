Su Noi Magazine, inserto settimanale gratuito del giovedì della Gazzetta del Sud, è stata pubblicata un'intervista a Riccardo Luna. Nel testo si affrontano temi come il ruolo dei social media, le criticità del web e le evoluzioni del giornalismo attraverso i nuovi linguaggi digitali. La discussione si concentra su aspetti pratici e sulle trasformazioni che coinvolgono il settore dell'informazione in un’epoca dominata dalla comunicazione digitale.

Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand di Ses Società Editrice Sud dedicato al settore educational - e del progetto originale “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine". L’appuntamento è il giovedì (fino al 21 maggio) nell'edicola fisica.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Su Noi Magazine l’intervista a Riccardo Luna: i social, il web “tradito” e il giornalismo “giovane” dei nuovi linguaggi

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Temi più discussi: Nessun? è normale: ai microfoni Vera Gheno; LIKE Tutto ciò che piace - Puntata del 18/4/2026; D Cultura #7 – L’algoritmo siamo noi: libertà e consapevolezza nell’era digitale; L’Ascoli: No all’esclusione della Ternana. Noi concentrati sul lavoro per ottenere il massimo.

Su Noi Magazine l’intervista a Riccardo Luna: i social, il web tradito e il giornalismo giovane dei nuovi linguaggiScuole, università e argomenti delle quattro edizioni (Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza; Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo) dell'inserto giovane Noi Magazine all'interno della Gazzetta del Sud di giovedì ... gazzettadelsud.it

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