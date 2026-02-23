Sanremo LDA e Aka 7even | Su di noi tante cattiverie ma l’importante sono il palco e le persone L’intervista

LDA e Aka 7even affrontano critiche e commenti negativi, ma sottolineano che il loro focus è il palco e il pubblico. Durante l’intervista, spiegano come il Festival di Sanremo rappresenti per loro un’occasione unica di visibilità, grazie alla grande affluenza e all’attenzione mediatica. I due artisti condividono anche il significato del loro nuovo singolo, “Poesie clandestine”, e l’importanza di restare fedeli alla propria musica. La loro presenza sul palco rimane il punto centrale del discorso.

Non c’è vetrina migliore del Festival di Sanremo per presentare il proprio progetto, così LDA e Aka 7even, rispettivamente Luca D’Alessio e Luca Marzano, ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi, sul palco del Teatro Ariston porteranno Poesie clandestine il brano che dà anche il nome al loro primo joint album. 22 e 25 anni, per LDA si tratta di un debutto, Aka 7even ha già partecipato al Festival nel 2022, chiamato da Amadeus, senza aver lasciato tracce particolarmente significative. Questo giro di giostra dovrebbe essere diverso, a prescindere dal risultato finale di una gara che vale tanto quanto, perché i due ragazzi, insieme, parrebbero aver trovato una quadratura artistica. 🔗 Leggi su Open.online

