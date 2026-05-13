Su Minetti bugie Al Pg tutte le carte contro il Fatto

Nelle ultime ore sono emerse nuove evidenze che mettono in discussione alcune affermazioni pubblicate dal Fatto Quotidiano riguardo a Nicole Minetti. Il pubblico ministero ha acquisito documenti che sembrano contraddire alcune dichiarazioni già diffuse. La vicenda riguarda un'inchiesta in cui sono coinvolte diverse persone, e le carte raccolte potrebbero influenzare il corso delle indagini. La situazione si sta evolvendo con approfondimenti in corso da parte degli investigatori.

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Arrivano le carte che sbugiarderebbero il Fatto Quotidiano su Nicole Minetti (foto). Ieri sera gli avvocati Antonella Calcaterra, Emanuele Fisicaro e Paolo Siniscalchi le hanno depositate al sostituto Pg di Milano Gaetano Brusa, il magistrato che ha seguito l'iter sulla clemenza concessa all'ex consigliera regionale, condannata a 3 anni e 11 mesi nei processi Ruby e Rimborsopoli. Secondo il quotidiano di Marco Travaglio, la donna che ha adottato un minore uruguaiano malato continuerebbe a gestire un giro di escort nel ranch Gin Tonic di proprietà del compagno Giuseppe Cipriani. È quanto sostiene Graciela Mabel De Los Santos Torres, sedicente...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Su Minetti bugie". Al Pg tutte le carte contro il "Fatto" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il Quirinale sta con il governo. "Su Minetti aspettiamo le carte" Caso Minetti, da Pg Milano verifiche su adozione in Uruguay. Nessuna indagine su di lei nel Paese sudamericanoLa Procura generale di Milano sta acquisendo la sentenza di adozione del figlio di Nicole Minetti emessa dal Tribunale uruguaiano di Maldonado... Temi più discussi: L’italica ipocrisia su mamma Minetti; Nicole Minetti, Giuseppe Cipriani: Su di lei un mare di falsità. In Italia non vuole tornarci. Vogliamo adottare un altro bambino....; Caso Minetti, fonti Mediaset: Nessuna indulgenza verso le parole di Ranucci, ma in diretta tutto può accadere; Nordio all’attacco Causa a Mediaset. Nessuna bufala. La storiella che si sono inventati per rendere Santa la Minetti e quindi meritevole di pietà e grazia si fondava su bugie. Quindi la procura su input del ministro doveva indagare, accorgersene e di conseguenza esprimere parere negativo. Quest x.com Grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede chiarimenti a Nordio dopo gli scoop del Fatto: Acquisire con urgenza informazioni | Supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza reddit Su Minetti bugie. Al Pg tutte le carte contro il FattoSecondo il quotidiano di Marco Travaglio, la donna che ha adottato un minore uruguaiano malato continuerebbe a gestire un giro di escort ... msn.com Il caso della grazia a Nicole Minetti si sta sgonfiandoSe n'è discusso per settimane per i dubbi di cui ha scritto il Fatto Quotidiano, che però non sembrano fondati ... ilpost.it