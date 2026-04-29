La Procura generale di Milano sta verificando la validità della sentenza di adozione di un bambino in Uruguay, relativa a Nicole Minetti. Finora non ci sono indagini in corso nel paese sudamericano su di lei. La procura sta esaminando i documenti riguardanti l’adozione, ma non sono stati avviati procedimenti penali nei confronti di Minetti in Uruguay. La verifica riguarda esclusivamente la legittimità dell’atto di adozione.

La Procura generale di Milano sta acquisendo la sentenza di adozione del figlio di Nicole Minetti emessa dal Tribunale uruguaiano di Maldonado nell’ambito della vicenda della richiesta di grazia presidenziale presentata dalla difesa dell’ex consigliera regionale condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato nel processo ‘Rimborsopoli’ e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo ‘Ruby bis’. Una scelta che è stata presa per verificare la veridicità del provvedimento allegato dalla difesa di Minetti alla richiesta di grazia concessa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e che aveva ottenuto il parere favorevole del sostituto pg di Milano, Gaetano Brusa, e del Ministero della Giustizia, e accertare quindi la regolarità della procedura.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Minetti, da Pg Milano verifiche su adozione in Uruguay. Nessuna indagine su di lei nel Paese sudamericano

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