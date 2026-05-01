Il Quirinale ha dichiarato di sostenere il governo e di attendere i documenti relativi alla vicenda Minetti. A sinistra, alcuni cercano di ottenere benefici, mentre altri, coinvolti in indagini, attendono di chiarire la propria posizione. La posizione ufficiale del presidente della Repubblica è di non voler assumere automaticamente decisioni affrettate, preferendo valutare attentamente le carte in possesso delle autorità giudiziarie.

Chi a sinistra cercava grazia trova giustizia. Il Quirinale non ci sta a farsi crocifiggere dalla sinistra sul provvedimento di clemenza nei confronti di Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale di Forza Italia condannata a un cumulo di pena superiore ai tre anni per il caso Ruby e il processo Rimborsopoli, che dal 2023 ha adottato un bimbo uruguaiano malato con una procedura regolarissima e completa ("non credo di aver sbagliato", fa sapere il sostituto Pg di Milano Giovanni Brusa). Anzi, il Colle è così convinto del rigore della grazia da aver chiesto un supplemento di indagini alla Procura generale: "Quando giunge al Quirinale una...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Quirinale sta con il governo. "Su Minetti aspettiamo le carte"

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Sta partendo questo nuovo tormentone: attaccare il Quirinale e Mattarella sulla grazia alla Minetti. Il che è incredibile, se si pensa che la critica arriva dagli amici della Minetti. Quindi, ricapitolando: il Colle non fa le indagini, chi prepara la pratica ti molla un pac x.com