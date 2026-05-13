Su lavoro e casa il governo è inattaccabile Meloni al premier time

Giorgia Meloni si è presentata per la quinta volta in qualità di premier durante l'intervista pubblicata su un noto magazine. La premier ha affrontato i temi riguardanti il lavoro e la casa, ribadendo la posizione del governo su queste questioni. La sua presenza in questa occasione si inserisce in un quadro di continuità rispetto alle precedenti apparizioni pubbliche. La discussione si concentra sui temi di politica nazionale senza approfondimenti su altri aspetti.

Per la quinta volta da quando è alla guida del governo, Giorgia Meloni è presente per il Premier Time a Palazzo Madama (Novembre 2023, Gennaio 2024, Aprile 2024 rinviato e poi recuperato, maggio 2025, maggio 2026) a dimostrazione di una volontà di parlare e delucidare il Parlamento, a maggior ragione in un momento complicato come questo, dettato dalla crisi a Hormuz. Il tema principale è quello legato al lavoro, a proposito del quale Meloni lascia le porte aperte alle opposizioni. Rivendica il lavoro fatto: il decreto primo maggio contrasta i contratti pirata, i precari sono diminuiti di 550mila unità rispetto ai governi precedenti e il Sud è un’opportunità, grazie ai 55 miliardi investiti.🔗 Leggi su Formiche.net

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