Salari piano casa e guerra in Iran | Meloni risponde in Senato per il Premier Time La diretta video
Alle 16.30 si svolge in Senato il Premier Time, durante il quale la presidente del Consiglio risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Tra gli argomenti discussi ci sono i salari, il piano casa, i centri in Albania e la guerra in Iran. La diretta video dell’evento sarà disponibile per seguire i vari interventi e risposte.
Salari, piano casa, centri in Albania e guerra in Iran. A partire dalle 16.30 è previsto il Premier Time in Senato, con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che sarà chiamata a rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Qui la diretta video. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie correlate
Meloni, in diretta al Senato l’intervento sulla crisi in Iran: la premier in Aula dopo lo scoppio della guerraLe comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera e al Senato sulla crisi in Medio Oriente e la guerra in Iran, in vista del Consiglio...
Leggi anche: Premier time su bollette e caro vita: la premier Meloni al Senato
Temi più discussi: Meloni oggi al premier time: dai salari al piano casa, i temi sul tavolo; Premier time, al Senato scontro su economia e politica estera; Al Senato il conto economico del governo: tasse, giovani e casa nel mirino delle opposizioni. Domani il question time con Meloni; Fisco, salari e Hormuz: Meloni al test dell’aula.
Lega - Salvini Premier. . Jacopo Morrone: Con il Piano Casa voluto dal Ministro Salvini verranno rimessi a nuovo 60mila alloggi già esistenti e ne verranno realizzati altri 100mila in 10 anni. Un'operazione finanziata con 15 miliardi totali per dare un'abitazione - Facebook facebook
Pernitz ?? (@xnitius) / Posts / X x.com
Lavora solo il 58,2% delle madri con figli piccoli, il rapporto sulla maternità di Save the Children: 'Per la prima volta (dal 2022) un peggioramento in tutte le regioni. L'Emilia-Romagna la Regione più mother-friendly' reddit
Nucleare, fisco e Piano casa: oggi Meloni in Senato per il 'premier time'Tra gli argomenti oggetto di interrogazione anche la fuga dei giovani dall'Italia e il Mezzogiorno ... adnkronos.com
Premier time, Meloni al Senato: scontro su salari, fisco e inflazione(LaPresse) - Oggi alle 16.30 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà in Senato per il premier time dedicato alle priorità strategiche ... stream24.ilsole24ore.com