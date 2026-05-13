Salari piano casa e guerra in Iran | Meloni risponde in Senato per il Premier Time La diretta video

Alle 16.30 si svolge in Senato il Premier Time, durante il quale la presidente del Consiglio risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Tra gli argomenti discussi ci sono i salari, il piano casa, i centri in Albania e la guerra in Iran. La diretta video dell’evento sarà disponibile per seguire i vari interventi e risposte.

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