Salari piano casa e guerra in Iran | Meloni risponde in Senato per il Premier Time La diretta video

Da ilfattoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 16.30 si svolge in Senato il Premier Time, durante il quale la presidente del Consiglio risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Tra gli argomenti discussi ci sono i salari, il piano casa, i centri in Albania e la guerra in Iran. La diretta video dell’evento sarà disponibile per seguire i vari interventi e risposte.

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Salari, piano casa, centri in Albania e guerra in Iran. A partire dalle 16.30 è previsto il Premier Time in Senato, con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che sarà chiamata a rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Qui la diretta video. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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