Manolo Portanova condannato anche in appello | 6 anni per stupro di gruppo Il calciatore continua a giocare in Serie B

Manolo Portanova è stato condannato in appello a sei anni di reclusione per stupro di gruppo e lesioni. La sentenza conferma la condanna già emessa in primo grado. Nonostante la condanna, il calciatore continua a giocare in Serie B. La vicenda riguarda un episodio avvenuto diversi anni fa, che ha coinvolto il calciatore e altre persone. La decisione della corte è definitiva e non ci sono ulteriori ricorsi.

Manolo Portanova è stato condannato anche in secondo grado a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo e lesioni. Il calciatore della Reggiana, che intanto continua a giocare in Serie B, è stato riconosciuto colpevole anche dalla Corte d’Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado con rito abbreviato del dicembre 2022, sia per Portanova che per lo zio Alessio Langella. Nella vicenda era coinvolto anche il fratello William, all’epoca minorenne, già giudicato separatamente. Anche per i giudici di Firenze, Portanova è colpevole di stupro di gruppo ai danni di una studentessa dell’ Università di Siena. I fatti risalgono al maggio 2021 e sono avvenuti in un’abitazione del centro storico senese.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Manolo Portanova condannato anche in appello: 6 anni per stupro di gruppo. Il calciatore continua a giocare in Serie B Notizie correlate “Violenza di gruppo”, condannato a 6 anni il calciatore Manolo PortanovaLa Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a 6 anni nei confronti di Manolo Portanova, ex calciatore del Genoa, per il reato di violenza... Siena, stupro di gruppo: chiesta in appello la conferma della condanna per il calciatore PortanovaAnche i legali della giovane, che hanno preso subito dopo la parola nel processo davanti alla Corte d’Appello in corso a Firenze, si sono associati... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il calciatore Manolo Portanova condannato anche in Appello per stupro di gruppo; Manolo Portanova, confermata in appello la condanna a 6 anni per stupro di gruppo; Portanova condannato anche in appello: confermati 6 anni per violenza sessuale; Confermati in appello i sei anni per violenza sessuale di gruppo per il calciatore Manolo Portanova. Manolo Portanova continua a giocare dopo la condanna a 6 anni grazie a un provvedimento della FIGCLa giustizia sportiva ha sospeso il giudizio sul calciatore: non ha gli strumenti legali tecnicamente necessari per fermare Portanova fino ... fanpage.it Manolo Portanova condannato anche in appello: 6 anni per stupro di gruppo. Il calciatore continua a giocare in Serie BI giudici di Firenze hanno ribadito l'impianto della sentenza di primo grado. L'imputato: So di essere innocente e lo urlerò fino alla fine. Annunciato il ricorso in Cassazione: nel frattempo il suo ... ilfattoquotidiano.it La Stampa. . La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna a 6 anni nei confronti di Manolo Portanova per il reato di violenza sessuale di gruppo. I fatti contestati risalgono al maggio 2021 e riguardano la denuncia presentata da una giovane a Sien facebook Caso Portanova, il papà Daniele: “I giudici ignorano 30 prove inconfutabili” Dopo che la Corte d’Appello di Firenze ha condannato Manolo #Portanova a 6 anni per presunta violenza sessuale, il papà del centrocampista della Reggiana è intervenuto a #Sp x.com