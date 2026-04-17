Siena stupro di gruppo | condannato anche il appello il calciatore Portanova

La corte di appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni di carcere nei confronti di un calciatore professionista, coinvolto in un caso di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa di 21 anni. La decisione riguarda un procedimento giudiziario che si era già concluso con una condanna in primo grado. La vicenda ha ricevuto attenzione mediatica a livello nazionale.

FIRENZE – La corte di appello di Firenze ha confermato contro il calciatore professionista della Reggiana Manolo Portanova la pena di 6 anni per violenza sessuale di gruppo ad una studentessa di 21 anni. L’aggressione, condotta con altri uomini, avvenne in un appartamento a Siena la notte tra il 30 e il 31 maggio 2021. La stessa sentenza di appello condanna alla stessa pena anche lo zio, Alessio Langella. Entrambi erano stati processati in rito abbreviato in primo grado. “La corte si è presa 90 giorni per le motivazioni. Le leggeremo e poi valuteremo il ricorso in Cassazione”, ha detto il difensore di Manolo Portanova, l’avvocato Gabriele...🔗 Leggi su Firenzepost.it

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