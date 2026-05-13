Stufe rubate in azienda e vendute online | denunciato un 51enne di Porcia

Da pordenonetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 51 anni è stato denunciato dopo che sono state trovate stufe di pregio rubate dai magazzini di un'azienda e messe in vendita su internet a prezzi sospettosamente bassi. Le forze dell'ordine hanno scoperto il traffico di questi prodotti durante le indagini, che hanno portato all'identificazione e alla denuncia del responsabile. Le stufe rubate sono state recuperate e restituite al legittimo proprietario.

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Un traffico di stufe di pregio rubate dai magazzini aziendali e rivendute online a prezzi sospettosamente bassi. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Arsiero (Vicenza), che insieme al nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Schio e ai militari del Pordenonese hanno.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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