Un episodio a Napoli vede un arresto dopo il furto e la vendita di borse per un valore di circa 4.000 euro. La vicenda prende avvio da un click su un profilo social, che porta le forze dell’ordine a intervenire. Le indagini portano all’arresto di una persona coinvolta nella compravendita illecita di oggetti di lusso.

Una storia che inizia con un click casuale su un profilo social e finisce tra i ferri dei carabinieri a Napoli. Una giovane donna di ventisette anni ha scoperto, navigando online, che il suo compagno aveva messo all’asta le sue borse di lusso senza il suo consenso. La rivelazione è arrivata mentre controllava un negozio vintage digitale, riconoscendo immediatamente i suoi beni esposti in vendita. L’incidente si è verificato nella città partenopea, dove la ragazza, dopo aver individuato gli oggetti, ha tentato di coinvolgere il fidanzato nella risoluzione del problema, ma ha ricevuto un netto rifiuto da parte di lui. Questa reazione ha spinto la donna a recarsi fisicamente presso il punto vendita insieme al padre e al fratello per chiarire definitivamente la situazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borse rubate e vendute: 4.000 euro e l’arresto a Napoli

Napoli, riconosce su Instagram le borse rubate: il suo fidanzato le aveva vendute ad un negozio vintage di ChiaiaUna 27enne vede su Instagram le borse rubate esposte da un negozio di via Morelli: tra i documenti dei venditori compare quello del fidanzato.

Leggi anche: DL 159/2025: stop a mansioni a rischio nei PCTO e borse di studio da 3.000 a 7.000 euro per gli studenti orfani di vittime sul lavoro

Aggiornamenti e notizie su Borse rubate.

Discussioni sull' argomento Ruba le borse di lusso della fidanzata e le vende a un negozio: lei lo scopre e lo denuncia; Rimini. Auto rubate, ripulite e vendute in Italia: condannati i quattro membri della banda.

Napoli, riconosce su Instagram le borse rubate: il suo fidanzato le aveva vendute ad un negozio vintage di ChiaiaUna 27enne vede su Instagram le borse rubate esposte da un negozio di via Morelli: tra i documenti dei venditori compare quello del fidanzato ... fanpage.it

Napoli, borse griffate rubate e rivendute sui social: denunciato 28enne. E’ il fidanzato della derubataSocial network, e-commerce e influencer: strumenti capaci di raggiungere in pochi secondi migliaia di potenziali clienti in tutto il mondo. Ma la stessa ... cronachedellacampania.it

Una 27enne vede su Instagram le borse rubate esposte da un negozio di via Morelli: tra i documenti dei venditori compare quello del fidanzato - facebook.com facebook