Ancona | tonnellate di droga vendute online dodici arresti

A Ancona, un'operazione della polizia ha portato all'arresto di dodici persone coinvolte in un traffico di droga gestito tramite un'app di messaggistica. Gli investigatori hanno scoperto che i clienti potevano acquistare hashish e cocaina e riceverli a domicilio. L'indagine ha svelato un sistema di contrabbando attivo nella regione, con sequestri di sostanze stupefacenti di notevoli quantità.

In corso in queste ore una vasta operazione ribattezzata "Suburra" della polizia di stato che sta portando all'esecuzione di dodici misure cautelari (8 in carcere e 4 agli arresti domiciliari) e diverse perquisizioni nei confronti di soggetti appartenenti a un'associazione criminale armata che avrebbe introdotto nelle Marche tonnellate di stupefacenti pubblicizzati e venduti online., Secondo la ricostruzione degli inquirenti, attraverso il canale di messaggistica istantanea "La sacra famiglia", i clienti, dopo aver inviato una copia del proprio documento di identità come garanzia, potevano acquistare hashish e cocaina... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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