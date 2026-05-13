Uno studio recente conferma che trascorrere un anno scolastico all’estero durante le superiori non influisce negativamente sul percorso degli studenti italiani. Al contrario, questa esperienza contribuisce a migliorare i voti, sviluppare maggiore autonomia e aprire nuove opportunità di carriera. I dati raccolti evidenziano come gli studenti che hanno trascorso un periodo all’estero ottengano risultati più soddisfacenti e acquisiscano competenze utili per il futuro. La ricerca si basa su un confronto tra studenti italiani con e senza questa esperienza.

L’ anno scolastico all’estero durante le scuole superiori non penalizza il percorso degli studenti italiani, ma al contrario ne rafforza risultati, competenze e prospettive di carriera future. È quanto emerge dal sondaggio “Un anno all’estero. e dopo?”, realizzato da Astudy International Education, realtà italiana specializzata nell’orientamento e nell’organizzazione di esperienze di formazione scolastica internazionale, su 840 studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno partecipato a programmi Exchange tra il 2016 e il 2025. Un dato rilevante riguarda il rendimento scolastico al rientro nel sistema italiano: più di 8 studenti su 10 non subiscono alcun peggioramento, smentendo uno dei principali timori di famiglie e scuole superiori. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Studiare all’estero durante le superiori fa crescere voti, autonomia e carriera

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