Geocom aiuta le imprese a crescere in Italia e all’estero

Geocom supporta le imprese italiane e internazionali nel loro percorso di crescita. L’azienda si occupa di offrire servizi e soluzioni per favorire l’espansione commerciale e lo sviluppo strategico. In un ufficio con vetrate che si affacciano su pioppi e cipressi, si riflette su come l’ambiente possa ispirare nuove idee e opportunità di business.

FUORI dalle vetrate dell'ufficio vedevo i pioppi cipressini piegati dal vento e pensavo che c'erano le onde giuste per fare windsurf. E che sarebbe stato bello avere un lavoro che potesse farti staccare alcune ore per dedicarle alla tavola. Ore di lavoro da recuperare magari durante la notte. La soluzione poteva essere un'attività per conto mio". Daniele Prioli racconta che cosa lo ha spinto a mettersi in proprio e ad essere stato il primo in Europa ad occuparsi di geo marketing per aiutare le imprese a crescere, soprattutto le piccole e le medie. Nel 2003 fonda Geocom Italia. La prima sede è una stanzetta del piccolo appartamento della nonna, a Cattolica, e gli inizi furono durissimi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Geocom aiuta le imprese a crescere in Italia e all'estero