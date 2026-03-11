Alcuni studenti della scuola Giansante di Città Sant' Angelo alla scoperta della Banca d' Italia FOTO
Alcuni studenti della scuola "Giansante" di Marina di Città Sant'Angelo alla scoperta della Banca d'Italia con una lezione di futuro a Pescara.Non è stata una mattinata come le altre per gli studenti della scuola angolana. Venti ragazzi delle classi prime, accompagnati dalle docenti Della Rocca e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
