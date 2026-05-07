Ercole in città | a Ercolano una visita tematica per famiglie alla scoperta del mito e delle imprese dell’eroe

A Ercolano si svolge una visita tematica dedicata alle famiglie, volta a esplorare il mito e le imprese dell’eroe. Durante l’evento, vengono illustrati i riferimenti all’eroe presenti negli affreschi, nelle fontane e nei dettagli architettonici delle antiche abitazioni conservate dal Vesuvio. L’iniziativa permette di conoscere meglio le tracce lasciate dall’eroe nella città, i cui reperti sono rimasti intatti per circa duemila anni.

C'è un eroe che a Ercolano non è mai davvero scomparso. Il suo nome è scritto sugli affreschi, scolpito nelle fontane, nascosto nei dettagli delle ricche case che il Vesuvio ha conservato intatte per quasi duemila anni. È Ercole — e l'8 e il 15 maggio 2026, il Parco Archeologico di Ercolano lo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Parco Archeologico di Ercolano, visita tematica per la Giornata nazionale del PaesaggioIn occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, che si celebra il 14 marzo, il Parco Archeologico di Ercolano propone al pubblico una visita... Visita guidata tematica: “La Wunderkammer Moscardo: tra arte, mito e scienza” al Museo Miniscalchi-ErizzoUna visita speciale dedicata alla figura di Ludovico Moscardo, illustre erudito veronese, per approfondire la sua storia e le sue straordinarie... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Parco Archeologico di Ercolano, Ercole in città: l’8 e il 15/5 visite per famiglie; Ercole in città: il mito rivive tra le domus di Ercolano; Ercolano, Ercole in città: visite tematiche per famiglie tra mito e archeologia; Ercole in città: visite tematiche per famiglie al Parco Archeologico di. Ercole in città, visite tematiche l’8 e 15 maggioL'8 e il 15 maggio il Parco Archeologico di Ercolano apre le porte a una visita tematica per famiglie dedicata alle fatiche del leggendario eroe. Un percorso ... napolivillage.com Tivoli, scoperta al Santuario di Ercole: un’iscrizione rivela la basilica citata da SvetonioA Tivoli, nel Santuario di Ercole, un’iscrizione riporta alla luce la basilica citata da Svetonio e un tassello della città romana. funweek.it La cerimonia a Sala d’Ercole con Nuccia Albano (Famiglia e politiche sociali), Marcello Caruso (Salute) ed Elisa Ingala (Autonomie locali e funzione pubblica) - facebook.com facebook