Oggi a Pisa si tiene un evento presso la sede della Camera di commercio della Toscana nord ovest, dedicato a studenti che approfondiscono aspetti legati al mondo del business. L'iniziativa mira a offrire ai partecipanti l’opportunità di conoscere diverse strategie imprenditoriali, mettendo in evidenza l’importanza di talento e creatività nel processo di apprendimento e avvio di un’impresa. La giornata coinvolge vari workshop e incontri con professionisti del settore.

Va in scena oggi a Pisa, nella sede della Camera di commercio della Toscana nord ovest, la Competizione territoriale Toscana 2026 di Junior Achievement, promossa dall’ente camerale e Fondazione Isi, nell’ambito del percorso che conduce ai campionati di imprenditorialità nazionali, realizzati in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito. Il territorio locale, ad alta densità di startup e spin-off, offre ai team l’opportunità di misurare le proprie idee con un ecosistema d’innovazione già maturo e internazionalmente riconosciuto. Alla tappa pisana partecipano circa 300 studenti che durante l’anno scolastico hanno sviluppato circa 30 mini-imprese attraverso Impresa in Azione, il programma di educazione all’imprenditorialità nelle scuole superiori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Studenti a "scuola" di business. Fra talento e creatività per imparare a fare impresa

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