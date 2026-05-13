Studenti a scuola di business Fra talento e creatività per imparare a fare impresa
Oggi a Pisa si tiene un evento presso la sede della Camera di commercio della Toscana nord ovest, dedicato a studenti che approfondiscono aspetti legati al mondo del business. L'iniziativa mira a offrire ai partecipanti l’opportunità di conoscere diverse strategie imprenditoriali, mettendo in evidenza l’importanza di talento e creatività nel processo di apprendimento e avvio di un’impresa. La giornata coinvolge vari workshop e incontri con professionisti del settore.
Va in scena oggi a Pisa, nella sede della Camera di commercio della Toscana nord ovest, la Competizione territoriale Toscana 2026 di Junior Achievement, promossa dall’ente camerale e Fondazione Isi, nell’ambito del percorso che conduce ai campionati di imprenditorialità nazionali, realizzati in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito. Il territorio locale, ad alta densità di startup e spin-off, offre ai team l’opportunità di misurare le proprie idee con un ecosistema d’innovazione già maturo e internazionalmente riconosciuto. Alla tappa pisana partecipano circa 300 studenti che durante l’anno scolastico hanno sviluppato circa 30 mini-imprese attraverso Impresa in Azione, il programma di educazione all’imprenditorialità nelle scuole superiori.🔗 Leggi su Lanazione.it
Absolute Joy | Pt.1 Art School Is Not Business School: Surviving Art School
Notizie correlate
Leggi anche: Evento Cna, “Dare valore al talento“: "Come fare impresa di successo? Bisogna ripartire dai giovani"
“Dispersione implicita”, studenti (fino ad 1 su 10) che restano a scuola, ma senza imparare. Di cosa si tratta e quanto è ampio il problemaNon tutti gli studenti che restano a scuola acquisiscono le competenze fondamentali previste al termine del percorso di studi.
Argomenti più discussi: In Aula il ddl Carenze, Gerosa: Con questa terza via guardiamo alla scuola di oggi e alle sue sfide; Spray urticante in una scuola di Milano: quattro studenti finiscono al Pronto Soccorso; Le novità sulla scuola e i suoi personaggi, chi sono e che dicono; PN SCUOLA – MIM: Avviso Pubblico per la Realizzazione di azioni formative e di supporto alle scuole che accolgono studenti provenienti dal territorio di Gaza – CdO Opere Educative.
Scuola. Di Maggio (FdI): Torna il Piano Estate con più fondi in aiuto di studenti e famiglie lavocedelpatriota.it/scuola-di-magg… via @vocedelpatriota x.com
Gli studenti del Matteotti di Cave a scuola di diplomazia L’IMUN (Italian Model United Nations) è un’organizzazione europea che permette agli studenti di mettersi nei panni dei delegati delle Nazioni Unite. Link all'articolo completo nel primo commento. facebook
Oltre 1600 studenti in marcia per la pace tra le vie del centroOltre 1600 studenti delle scuole di Parma partecipano oggi a Facciamo Pace?!, una marcia e festa cittadina per promuovere educazione alla pace, dialogo e partecipazione giovanile. Una manifestazione ... gazzettadiparma.it