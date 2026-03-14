Evento Cna Dare valore al talento | Come fare impresa di successo? Bisogna ripartire dai giovani

Durante l’evento organizzato da Cna intitolato “Dare valore al talento”, si è parlato dell’importanza di puntare sui giovani per avviare imprese di successo. I partecipanti hanno sottolineato che, nonostante i tempi difficili, si cerca di mantenere attivo il lavoro e di rispondere alle esigenze delle imprese in un panorama complesso. L’obiettivo è valorizzare le competenze dei giovani per il futuro delle attività.

"I tempi sono molto complicati. Ma tra la gestione di un’emergenza e l’altra noi cerchiamo di continuare a fare il nostro lavoro, provando a dare risposte alle esigenze delle imprese. Per esempio anche a quella, sempre più pressante, della mancanza di competenze qualificate reperibili nel territorio. Nasce da qui l’idea di realizzare una iniziativa dedicata agli studenti umbri per provare a ripartire dall’orientamento al saper fare impresa, inteso anche come capacità di coltivare una passione e di trasformarla in una realtà capace di produrre effetti positivi per se stessi e per la comunità". Roberto Giannangeli, direttore regionale della Cna, lancia così l’evento “Dare valore al talento“, in programma al teatro Lyrick di Assisi la mattina del 18 marzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Evento Cna, “Dare valore al talento“: "Come fare impresa di successo? Bisogna ripartire dai giovani" Articoli correlati "Nuova politica industriale al via. Aiutiamo i giovani a fare impresa"LE CONSEGUENZE DELLA SITUAZIONE geopolitica, quelle derivanti dall’iper-regolamentazione europea. Marino commenta il sorteggio dei playoff di Champions League: «Sappiamo il valore del Borussia, bisogna dare il 120%» Convocati Lazio per la sfida contro il Genoa: arriva la decisione su Romagnoli! Tutti i dettagli Lookman Fenerbahce, summit decisivo per chiudere:... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Evento Cna Dare valore al talento Come... Discussioni sull' argomento Evento Cna, Dare valore al talento: Come fare impresa di successo? Bisogna ripartire dai giovani; Valore casa: le proposte del Comune di Modena e dei piccoli proprietari immobiliari; CNA. Ripartire dall’orientamento dei ragazzi al Saper fare Impresa; Porto San Giorgio: seminario CNA su sicurezza negli eventi e collaborazione tra istituzioni e imprese. Evento Cna, Dare valore al talento: Come fare impresa di successo? Bisogna ripartire dai giovaniIniziativa organizzata dalla Confederazione per gli studenti. Appuntamento al Lyrick il 18 marzo Speriamo che i nostri ragazzi possano essere contagiati dalla voglia di dare gambe a una passione . lanazione.it Il 26 marzo si terrà l’evento organizzato da CNA Installazione Impianti nazionale sul tema “Pompe di Calore in condizioni estreme – come gestirle. Casi concreti, criticità operative e nuove regole europee”, a cui sarà possibile partecipare sia in presenza sia on - facebook.com facebook Recall Evento - Novità fiscali e Legge di Bilancio CNA Imola Giovedì 19/02 ore 18.00 - Via Pola 3, Imola. Relatore: Claudio Carpentieri - CNA Nazionale Prenotazioni entro 17/02 tramite [email protected] – 0542 632611 x.com