Dispersione implicita studenti fino ad 1 su 10 che restano a scuola ma senza imparare Di cosa si tratta e quanto è ampio il problema

Un nuovo rapporto evidenzia che fino a un studente ogni dieci rimane in classe senza però sviluppare le competenze di base previste al termine del percorso scolastico. Il fenomeno, chiamato “dispersione implicita”, riguarda studenti che frequentano le lezioni ma non apprendono in modo efficace. La questione riguarda una parte significativa degli studenti italiani, senza che siano coinvolti in processi di abbandono formale della scuola.

Non tutti gli studenti che restano a scuola acquisiscono le competenze fondamentali previste al termine del percorso di studi. È il fenomeno definito dagli analisti come “dispersione scolastica implicita”, al centro di una sezione specifica del Rapporto nazionale INVALSI 2025. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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DISPERSIONE SCOLASTICA IN CITTA NUMERI IN AUMENTO, MA CAMBIANO I MOTIVI

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