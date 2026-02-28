Fondi sisma 2022 ad Ancona 73 milioni di euro Daniele Silvetti | Progetto che disegnerà il futuro della nostra città

Ad Ancona sono stati assegnati 73 milioni di euro per i fondi del sisma 2022. Da ieri, 27 febbraio 2026, è attiva la piattaforma Gedisi, un sistema digitale per la gestione delle pratiche di ricostruzione privata. Contestualmente, sono stati emessi i primi Documenti di indirizzo alla progettazione, segnando l’avvio ufficiale della fase operativa della ricostruzione post sisma.