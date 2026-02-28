Fondi sisma 2022 ad Ancona 73 milioni di euro Daniele Silvetti | Progetto che disegnerà il futuro della nostra città
Ad Ancona sono stati assegnati 73 milioni di euro per i fondi del sisma 2022. Da ieri, 27 febbraio 2026, è attiva la piattaforma Gedisi, un sistema digitale per la gestione delle pratiche di ricostruzione privata. Contestualmente, sono stati emessi i primi Documenti di indirizzo alla progettazione, segnando l’avvio ufficiale della fase operativa della ricostruzione post sisma.
ANCONA – È entrata nel vivo la nuova fase della ricostruzione post sisma 2022. Da ieri infatti, 27 febbraio 2026, è operativa la piattaforma Gedisi, lo strumento unico digitale per la gestione delle pratiche di ricostruzione privata, mentre i primi Documenti di indirizzo alla progettazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Ancona città di tappa del passaggio della fiamma olimpica, Daniele Silvetti: «Stiamo cambiando la percezione di questa città» (VIDEO)ANCONA - Questa mattina, martedì 16 dicembre, il Comune di Ancona assieme al Coni Marche e al Comitato italiano paralimpico Marche hanno presentato...
"Capitale della Cultura 2028", Ancona è finalista. La gioia di Daniele Silvetti: «Riconosciuta la forza identitaria della città con il mare»ANCONA – La notizia che Ancona è stata inserita tra le 10 città finaliste per il titolo di “Capitale della Cultura” per l’anno 2028 è stata accolta...
