Un ragazzo di 18 anni di Monopoli è deceduto dopo aver trascorso dieci giorni in coma, a seguito di una caduta da un balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro, avvenuta durante una gita scolastica. La vittima è stata ricoverata in ospedale subito dopo l’incidente e le sue condizioni non sono migliorate fino al decesso avvenuto il 18 ottobre. La vicenda è al momento al centro delle indagini delle autorità locali.

E’ morto dopo dieci giorni di ricovero il 18enne di Monopoli precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro durante una gita scolastica. Il giovane, studente dell’ultimo anno del liceo “Galileo Galilei – Marie Curie”, era rimasto gravemente ferito nella notte del 3 maggio dopo una caduta dal primo piano dell’albergo che ospitava la comitiva scolastica. Trasportato in elicottero all’ospedale di Udine, le sue condizioni erano apparse subito molto serie. In un primo momento il ragazzo risultava cosciente, ma il quadro clinico si è aggravato rapidamente fino al coma irreversibile. Nelle scorse ore è arrivata la notizia del decesso. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Studente precipitato dal balcone di un hotel a Lignano: morto dopo 10 giorni di coma

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