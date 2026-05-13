Studente muore dopo essere caduto dal balcone durante una gita scolastica

Un ragazzo di diciotto anni è deceduto all’ospedale di Udine dopo essere caduto dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro durante una gita scolastica con i compagni dell’ultimo anno. L’incidente è avvenuto nel corso della giornata e ha coinvolto direttamente lo studente, che è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto a causa delle ferite riportate. La vicenda è al centro di indagini da parte delle autorità.

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