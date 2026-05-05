Caduta dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro durante gita scolastica | studente ricoverato

Durante una gita scolastica a Lignano Sabbiadoro, uno studente proveniente da Monopoli è caduto da un balcone di un hotel ed è stato trasferito in terapia intensiva all’ospedale di Udine. La caduta è avvenuta durante il soggiorno della scolaresca, ma non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente. La versione ufficiale sulle cause resta ancora da chiarire.

Uno studente, originario di Monopoli, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Udine dopo una caduta da un balcone. L’incidente è avvenuto domenica a Lignano Sabbiadoro, dove lo studente alloggiava con la propria classe per una gita scolastica. Secondo una prima ricostruzione, riportata da Tele Norba, il giovane è precipitato da alcuni metri di altezza nel cortile della struttura ricettiva. I compagni e i docenti presenti hanno prestato i primi soccorsi prima dell’arrivo del personale sanitario. Il trasporto in ospedale è avvenuto in codice rosso. La Procura della Repubblica di Udine ha aperto un’indagine conoscitiva, al momento senza ipotesi di reato né indagati, per accertare la dinamica esatta della caduta.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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