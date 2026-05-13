Studente in gita scolastica cade dal balcone di un hotel nel Viterbese | è grave

Durante una gita scolastica a Viterbo, uno studente è caduto dal balcone al quarto piano di un hotel. L’incidente è avvenuto mentre era con la sua classe. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il ragazzo è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

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